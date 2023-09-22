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Правительство отложило создание Реестра олигархов до окончания войны

Пятница, 22 сентября 2023, 11:54 - Анастасия Жарикова

Кабинет министров внес изменения в план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами).

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №827-р от 19 сентября, обнародованном на Правительственном портале.

В соответствии с приложением к распоряжению, функционирование и наполнение Реестра олигархов планируется через три месяца со дня прекращения/отмены военного положения.

Ранее реестр должны были создать через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии в закон об олигархах.

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Напоминаем:

В марте Венецианская комиссия отложила разблокирование изменений в антиолигархический закон Украины, но в правительстве не считают, что это помешает переговорам о вступлении в ЕС.

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