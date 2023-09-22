Второе судно с украинским зерном вышло из порта Черноморск - Кубраков

Второе судно вышло из порта Черноморск с 17,6 тыс тонн украинской пшеницы для Египта.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Второе судно AROYAT, которое воспользовалось временным коридором для гражданских судов с целью экспорта зерна вышел из порта Черноморск.

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Министр добавил, что экипаж судна - граждане Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании.

Напомним:

Грузовое судно с украинским зерном Resilient Africa, которое является первым судном с агропродукцией, прошедшим временным коридором в Черном море, прибыло в турецкий пролив Босфор.

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Первые два балкера подтвердили готовность воспользовались временным коридором по направлению к порту Черноморск под загрузку почти 20 тыс тонн пшеницы.

Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы после того, как Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы".

Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции 18 августа.