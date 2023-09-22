Курс валют на 22 сентября: гривня укрепляется второй день подряд

22 сентября наличная гривня продолжила укрепляться по отношению к доллару США и евро как на черном рынке, так и в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,61 – 38,14 грн против котировок в 37,94 – 38,21 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,71 - 41,1 грн против курса 40,78 - 41,2 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,7 – 38,3 грн (курс на 21 сентября – 37,85 – 38,55 грн);

Евро – 40,5 – 41,25 грн (курс на 21 сентября – 40,7 – 41,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,4 – 38,0 грн;

Ощадбанк – 37,85 – 38,75 грн;

Укрэксимбанк – 37,8 – 38,6 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.