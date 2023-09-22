Запрет экспорта дизтоплива из РФ поднял цены в Азии

Цены на дизельное топливо в Азии выросли после неожиданного российского запрета на экспорт.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что запрет РФ на экспорт дизельного топлива, похоже, усилит дефицит на мировых рынках топлива, поскольку спрос будет расти в зимние месяцы.

В Азии дополнительная сложность заключается в том, что восстановление китайской авиации также набирает темпы, повышая потребление авиационного топлива - продукта со свойствами, подобными дизельному.

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"Многое будет зависеть от того, как долго Россия будет сохранять запрет на экспорт топлива", - сказал аналитик Банка Содружества Австралии Вивек Дхар.

Соответственно в пятницу цены на дизельное топливо выросли на 3,4% до 30,21 доллара за баррель. Однако данная цена значительно ниже августовского пика 34 долл за баррель, что является наибольшим показателем с января.

"Непосредственное влияние будет смягчено тем, что Россия позволит экспортировать топливные грузы, если они уже приняты к отправке Российскими железными дорогами или имеют погрузочные документы для морской транспортировки", - говорится в сообщении.

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Несмотря на то, что РФ не сообщила временные рамки, в течение которого будет действовать запрет на экспорт дизельного топлива, а также дополнительный запрет на поставки бензина, есть распространенные ожидания, что он будет коротким.

Напомним:

Российское правительство ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на топливо внутреннего рынка.

Российские автозаправочные станции уже третий месяц терпят убытки из-за роста биржевых цен на топливо.

Перед этим в России впервые в истории биржевая стоимость бензина АИ-95 поднялась выше 76 тысяч рублей за тонну.