YouTube анонсировал продукты для редактирования видео с ИИ

Дочерняя компания Alphabet YouTube, объявила о запуске новых функций, таких как создание и синтез текста, изображения и музыки на основе искусственного интеллекта для создателей контента.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что YouTube представил инструмент под названием Dream Screen, который использует генеративный ИИ для добавления видео- или графического фона к коротким видеороликам, которые компания называет Shorts.

Компания также анонсировала новые производственные инструменты с ИИ, которые помогут редактировать как короткие, так и длинные видео на своей платформе.

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"Мы представляем набор продуктов и функций, которые позволят людям расширить границы творческого самовыражения", - сказал Тони Рид, вице-президент YouTube по вопросам продуктов для сообществ.

Компания также анонсировала YouTube Create - мобильное приложение, призванное помочь создателям платформы облегчить работу над созданием видео. YouTube Create включает в себя такие функции с ИИ, как редактирование и обрезка, автоматическое создание субтитров, возможность дикторского голоса и доступ к библиотеке фильтров и музыки без роялти-отчислений.

Кроме создания видео, YouTube также заявил, что предоставит создателям больше инструментов для получения инсайтов на основе искусственного интеллекта, поможет с автоматическим дублированием видео и поможет с поиском музыки и саундтреков для видеороликов.

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Экономическая правда.