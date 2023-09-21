Техногигант Cisco покупает компанию по кибербезопасности Splunk за рекордные для себя $28 миллиардов

reuters

Американский производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems согласился приобрести примерно за 28 млрд долларов фирму по кибербезопасности Splunk в рамках самой крупной в своей истории сделки.

Об этом пишет Reuters.

Таким образом Cisco усиливает свой бизнес по разработке программного обеспечения и паргне получить выгоду от растущего использования искусственного интеллекта, сообщили компании в четверг.

"Сделка поможет уменьшить зависимость Cisco от своего огромного бизнеса по производству сетевого оборудования, который в последние годы пострадал от проблем с цепочкой поставок и замедления спроса после пандемии", - добавляет агентство.

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Cisco предложила 157 долларов за каждую акцию Splunk, что составляет 31% премии к последней цене закрытия компании.

Акции Splunk подскочили на 23% и торговались на 9 долларов ниже цены предложения до открытия торгов, в то время как акции Cisco упали почти на 5%.

"Объединившись, Cisco и Splunk станут одной из крупнейших мировых компаний-разработчиков программного обеспечения и ускорят трансформацию бизнеса Cisco для увеличения регулярного дохода", - говорится в совместном заявлении.

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Cisco уже имеет партнерство в области безопасности данных со Splunk, среди более 15 тысяч клиентов которого есть такие известные компании, как Coca-Cola, Intel и Porsche.

После резкого роста доходов в прошлом году до почти 40%, Splunk столкнулся с общеотраслевым замедлением спроса в 2023 году, вызванным ростом процентных ставок и устойчивой инфляцией.

Cisco делала предложение о покупке Splunk за более чем 20 миллиардов долларов в 2022 году, но тогда оно провалилось.

"Cisco купила хороший бизнес по хорошей цене. Это выигрыш для обеих сторон", - сказал глава хедж-фонда Great Hill Capital Томас Хейз. "Это даст Cisco преимущество в области безопасности на основе искусственного интеллекта в будущем", - добавил он.

Однако сделка может стать поводом для антимонопольной проверки, пишет агентство.

Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена советами директоров Cisco и Splunk, закроют до конца третьего квартала 2024 года, при условии получения разрешений от регуляторных органов.

Если закрытие сделки будет отложено, Cisco придется заплатить штраф в размере 1,48 миллиарда долларов.

Экономическая правда