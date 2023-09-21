Варшава надеется, что Украина откажется от планов ввести эмбарго на польские овощи

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус надеется, что Украина не будет вводить эмбарго на польские овощи и фрукты, поскольку это "ухудшит ситуацию".

Об этом он заявил в комментарии PAP, сообщает "Европейская правда".

"У нас нет подтверждений того, что Украина введет ограничения на импорт фруктов и овощей ... Надеюсь, этого не произойдет, поскольку это станет ненужной эскалацией ситуации", – сказал Телус.

Польский министр добавил, что позиция его страны заключается в том, что украинское зерно "должно поступать в страны, куда его отправляли до начала российской агрессии, а не на рынки соседних стран ЕС".

Реклама:

Он также рассказал, что транзит украинской агропродукции через Польшу "осуществляется без перебоев".

Напомнаем:

Заместитель министра экономики и торговли и торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Rzeczpospolita заявил, что Украина готова ввести эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши в ответ на односторонние ограничения Польши, Венгрии и Словакии.

Реклама:

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности расширить запрет на ввоз продукции из Украины, если Киев "будет эскалировать конфликт".

В то же время Качка выразил надежду, что Киеву не придется вводить торговое эмбарго против Польши.