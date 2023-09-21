Ferrexpo сообщила об аресте долей в двух ГОКах из-за дела Жеваго

Две дочерние компании Группы Ferrexpo олигарха Константина Жеваго – "Еристовский ГОК" и "Билановский ГОК" – получили документы от Минюста о наложении ареста на доли корпоративных прав в размере 50,3%, принадлежащих швейцарской компании Ferrexpo AG в каждом из предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба Ferrexpo.

Арест запрещает передачу долей в размере 50,3%, которыми владеет Ferrexpo AG в "ЕГОК" и "БГОК", но иным образом не влияет на право собственности Ferrexpo AG на корпоративные права, включая ее право пользоваться правами голоса или получать дивиденды.

В Группе заявили, что могут подтвердить, что не намерены и никогда не собирались передавать указанные выше части.

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Понятно, что арест является частью текущей серии судебных процессов против Константина Жеваго, которые касаются Банка "Финансы и Кредит" и не связаны с Группой Ferrexpo. Арест был применен как начальный этап процесса принудительного взыскания задолженности г-на Жеваго перед Национальным банком Украины по решению суда в сумме около 44 миллионов долларов США", – добавили в компании.

В заявлении компании также сказано, что на основании юридической консультации по вопросам законодательства Украины, полученной Ferrexpo, применение ареста относительно долей в размере 50,3% у "ЕГОКа" и "БГОКа" является незаконным, поскольку противоречит законодательству Украины по ряду оснований, в частности из-за то, что частицы в "ЕГОК" и "БГОК" в соответствии с законодательством Украины полностью принадлежат Группе Ferrexpo, а не любому другому лицу.

Группа анализирует возможные правовые и другие средства правовой защиты, которые ей доступны, и выразила намерение защищать свои права.

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"Если процесс принудительного обращения взыскания, в соответствии с которым был наложен Арест, не будет прерван, это может в конечном итоге привести к потенциальной продаже долей, что составляет 50,3% размера уставного капитала в каждой из дочерних компаний, "ЕГОК" и "БГОК"" , – отметили в Группе.

Операционная деятельность Ferrexpo осталась прежней.

Напоминаем:

В сентябре 2015 года Нацбанк признал банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным. Ликвидируемый банк закончил 2015 год с убытком 21,05 млрд гривен.

В рамках расследования было доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений самому Жеваго, а также ряду топ-менеджеров банка.

Их подозревают в том, что они организовали механизм растраты 113 млн долларов финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен - корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Арестованный вертолет экснардепа и акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ.