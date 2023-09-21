До судов с изготовителями оружия не дошло. Рада решила проблему с доходами оборонных компаний

Парламент 306 голосами "за" обязал Кабмин гарантировать выплату доходов производителям оружия в составе цен в контрактах с Минобороны, чем разрешил многомесячный спор с Госаудитслужбой.

Это говорится в тексте принятого постановления, оказавшемся в распоряжении ЭП.

Цены в контрактах Минобороны с производителями оружия рассчитываются по формуле "себестоимость + % прибыли". Но Госаудитслужба (ГАСУ) запретила оборонным предприятиям получать прибыль по контрактам с Минобороны, фактически вынудив их работать "в ноль".

2,5 млрд грн, которые поставщики Минобороны получили как доходы в 2022 году, ГАСУ называла государственным убытком. Существовал риск, что против оборонных компаний и других поставщиков товаров для фронта начнут возбуждать уголовные дела, заставят вернуть деньги и возбудят их работу.

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Вся проблема в коллизии, возникшая в различных трактовках постановления №335, которое было принято во время военного положения. Летом Кабмин частично решил проблему изменениями в постановление №1275, официально прописав возможность получения доходов, но это касалось только новых контрактов.

Что касается контрактов за 2022 год, ГАСУ до сих пор имела претензии на 2,5 млрд грн. Минобороны даже подавал иск в суд на ГАСУ, чтобы оспорить выводы аудита.

Только 21 сентября Верховная Рада фактически отменила эти выводы, обязав государственных заказчиков выплачивать доходы в составе цены, опираясь на правила до введения военного положения, а для производителей беспилотников – на отдельные постановления Кабмина.

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"Уровень прибыли в составе цены в государственных контрактах по оборонным закупкам определяется решениями Кабинета Министров Украины, которые действовали по состоянию на 24 февраля 2022 года, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3 настоящего Постановления, и не может быть уменьшен государственными заказчиками", - говорится в постановлении.