Курс валют на 21 сентября: гривня укрепляется к доллару и евро

21 сентября наличная гривня укрепилась на черном рынке против доллара и евро, в банках подешевел доллар, евро - на уровне котировок предыдущего дня.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,8 – 38,3 грн против котировок в 37,7 – 38,39 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,91 - 41,30 грн против курса 41,17 - 41,52 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,85 – 38,55 грн (курс на 20 сентября – 37,9 – 38,65 грн);

Евро – 40,7 – 41,5 грн (курс на 20 сентября – 40,7 – 41,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,5 – 38,1 грн;

Ощадбанк – 37,85 – 38,75 грн;

Укрэксимбанк – 37,8 – 38,6 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.