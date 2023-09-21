Курс валют на 21 сентября: гривня укрепляется к доллару и евро
21 сентября наличная гривня укрепилась на черном рынке против доллара и евро, в банках подешевел доллар, евро - на уровне котировок предыдущего дня.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,8 – 38,3 грн против котировок в 37,7 – 38,39 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,91 - 41,30 грн против курса 41,17 - 41,52 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,85 – 38,55 грн (курс на 20 сентября – 37,9 – 38,65 грн);
- Евро – 40,7 – 41,5 грн (курс на 20 сентября – 40,7 – 41,5 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,5 – 38,1 грн;
- Ощадбанк – 37,85 – 38,75 грн;
- Укрэксимбанк – 37,8 – 38,6 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
Напоминаем:
Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.