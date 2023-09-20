Деньги на отстройку дорог и мостов Агентство восстановления будет искать за пределами Украины
Бюджетные средства в следующем году будут направляться на нужды наших Вооруженных Сил, поэтому деньги на восстановление дорог и мостов Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры надеется привлекать от международных партнеров.
Об этом сообщил председатель Агентства Мустафа Найем.
"Бюджетные средства в первую очередь будут направляться на нужды наших Вооруженных Сил. Но мы не должны прекращать работу по восстановлению дорог и мостов и другой важной инфраструктуры, потому что логистика очень часто может иметь решающее значение - как для транспортировки необходимых грузов, так и для спасения человеческих жизней", - подчеркнул Найем.
Среди партнеров рассматривается Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), который сейчас готовится профинансировать проекты восстановления инфраструктуры Украины на сумму до 220 млн евро.
Также с ЕИБ обсуждается проект развития трансъевропейской транспортной сети, который касается строительства и ремонта дорог в шести регионах Украины.
Кроме ЕИБ, который является одним из ключевых международных партнеров в восстановлении критической инфраструктуры в Украине, Агентство сотрудничает с USAID и UNOPS, а также Европейским банком реконструкции и развития.
Напоминаем:
В июне 2023 года ЕИБ уже утвердил грантовое соглашение на 50 млн евро на строительство временных мостов.