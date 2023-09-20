Нафтогаз объявил о выходе из дефолта

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов объявил о выходе компании из дефолта.

Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

"Мы осуществили необходимые платежи по еврооблигациям 2022/26 в соответствии с условиями реструктуризации", - отметил Чернышов.

"Таким образом, сегодня Нафтогаз вышел из дефолта", - подчеркнул он.

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Напоминаем:

В конце июля 2022 года НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода не выплатил бондхолдерам долги по облигациям и вошел в технический дефолт.

Перед тем держатели евробондов "Нафтогаза" отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года. Это означало, что НАК должен был до конца выплатить 335 млн долларов тела долга (по выпуску 2022 года) и 45 млн евро процентов (по выпуску 2024 года).

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НАК утверждал, что имеет на счетах достаточно средств для выплат по еврооблигациям.

Но чтобы провести эти выплаты, Нафтогаз должен был получить согласование правительства.