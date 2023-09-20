Презентованы семь пилотных проектов восстановления Харькова 

Презентованы семь пилотных проектов в рамках мастер-плана восстановления Харькова.

Презентация прошла в ходе инвестфорума "Рестарт Харьков", сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, ущерб, нанесенный россиянами инфраструктуре города, оценивается в 9,5 млрд долларов, такие расходы могут покрыть только международные партнеры, учреждения и частные инвесторы.

В ходе конференции был представлен мастер-план города, разработанный Фондом британского архитектора Нормана Фостера по заказу Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) и семь пилотных проектов.

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"Стойкость Харькова перед лицом вызовов безопасности – это вдохновение для всех городов Украины и для нас, ваших международных партнеров. Вследствие полномасштабного вторжения россии Харьков получил значительные разрушения. Важно, чтобы он был восстановлен по принципу build back better", - сообщила директор департамента лесов, землепользования и жилищного хозяйства Европейской экономической комиссии ООН Паола Деда.

По ее словам, в ближайшее время предусматривается подготовка семи пилотных проектов, организация международного конкурса на проекты восстановления площади Свободы и прилегающей территории, а также конкурс для украинских архитекторов по восстановлению поврежденных панельных жилых домов.

"У нас (ЕК ООН) будет стратегическое руководство и возможность фасилитации инвестиций", - подчеркнула Деда.

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На форуме, в частности, были представлены проекты создания научного квартала (на месте рынка Барабашово), создание современного транспортного узла и торгово-развлекательного культурного центра на территории железнодорожной станции пригородного вокзала "Левада", нового ТЦ около Южного вокзала, реконструкции пространства Лопанской набережной, "города в городе" Oleksiivka City, смарт-сити и создание муниципальной службы такси на электромобилях.

Научный квартал будет создан на территории бывшего рынка Барабашова. Проект нацелен стать флагманским для нового генерального плана Харькова: новый микрорайон в сердце Харькова, который будет позиционировать город и страну на передовой инновации, технологии и урбанистики.

Примерная площадь составит около 140 га с потенциалом для дальнейшего роста. Рынок Барабашова сохранится, но в модернизированном и компактном варианте. На остальных территориях будут созданы микрорайоны смешанного использования, соединившие потенциал научных парков и современные подходы для создания жилых районов.

Пригородный вокзал "Левада" объединит транспортный хаб, торгово-развлекательный и культурный центр. Пригородный вокзал планируют углубить в землю и соединить на одном уровне со станцией метро "Проспект Гагарина". Общая площадь комплекса 51,6 тыс. кв. м, из них офисы - 31,3 тыс. кв. м, коммерческие помещения – 20,4 тыс. кв. м. Ориентировочный объем инвестиций - $88 млн.

Новый ТРЦ возле Южного вокзала – комплекс с двухуровневым подземным паркингом, который с помощью подземного и надземного пешеходных переходов планируют соединить со зданием вокзала, часть площадей которого тоже предлагается подключить к торговому центру. Общая площадь 53,4 тыс. кв. м, в том числе паркинг 18 тыс. кв. м. Территория в 1,8 га вокруг, включая часть привокзальной площади, будет преобразована в современное общественное пространство с развитой пешеходной и велоинфраструктурой. Ориентировочный объем инвестиций - $96 млн.

В результате реконструкции Лопанской набережной будет добавлено еще около 400 метров променада вдоль реки. На пересечении улицы Полтавский Путь и Лопанской набережной предлагают построить трехэтажное здание Арт-галереи. Ориентировочный объем инвестиций - $5 млн.

Новый микрорайон Oleksiivka City на 22 га проектируется по концепции "город в городе", будет состоять из 16 жилых кварталов (очередей), для которых запроектировано три детсада, школа, стадион, офисные и торговые помещения, подземные паркинги и наземные автостоянки.

Каждая из очередей будет разрабатываться отдельным архитектурным бюро. Развитая пешеходная зона микрорайона будет охватывать променад из кафе, площадок для всех видов отдыха, общественные пространства, в том числе три площади. Планируется соединение микрорайона с берегом Лозовеньковского водохранилища.

Общая площадь объектов 201 тыс. кв. м, в том числе коммерческие помещения - 19 тыс. кв. м, паркингов - 85 тыс. кв. м, школа - 8,5 тыс. кв. м, детский сад - 4 тыс. кв. м. Ориентировочный объем инвестиций - $237,4 млн.

Реализация проекта "Смарт сити" позволит построить микрорайон с автоматизацией повседневной деятельности, повысит комфорт и безопасность жителей. Ориентировочный объем инвестиций - $22,1 млн.

Проект развития муниципального е-такси с собственной инфраструктурой и сетью зарядных станций. Предлагается закупка 500 электромобилей и обустройство 54 зарядных станций. Ориентировочный объем инвестиций - $21,63 млн.

"Только город, у которого есть четкий план действий, который дает "зеленый" свет инвесторам, будет успешным, будет развиваться. Я уверен, что Харьков есть и будет таким городом. И я, и моя команда будем работать над тем чтобы создать самые благоприятные условия для привлечения инвестиций. Мы будем сопровождать каждого инвестора, невзирая на размер инвестиции", - сообщил Терехов, презентуя проекты.