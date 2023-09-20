В AES Group отрицают связь с местными властями и компаниями-победителями тендеров на сотни миллионов гривен

Группа компаний AES Group, среди активов которой мини-НПЗ в городе Мерефа Харьковской области, отрицает свою связь с заместителем главы Харьковской ОГА Александром Скакуном и компаниями, которые в последнее время победили в тендерах более чем на 900 млн грн.

Позиция компании обнародована на ее сайте.

В сообщении отмечается, что группа компаний AES Group работает исключительно в частном секторе и не принимает участия ни в каких тендерах, связанных с государственными или местными деньгами.

Также в компании утверждают, что ни ООО "Калам", ни ООО "Золотой Стандарт К" не входят в группу AES Group и якобы не связаны с владельцами группы.

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"Золотой Стандарт К" являлся одним из наших клиентов. Но точно таким же, как и десятки других компаний региона. К тому же, "Золотой Стандарт К" имеет известных в Харьковской области владельцев, которые не связаны с нами", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, добавляют в пресс-службе, ни один из чиновников городской, областной, государственной власти не является бенефициаром группы компаний AES Group и не осуществляет операционное или стратегическое управление компанией.

"Мы уверены – если любое должностное лицо или участник тендера нарушили законодательство, они должны быть привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - заявили в компании.

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Ранее ЭП опубликовала материал о новой бизнес-группе в Харькове (AES Group -ЭП.), которую связывают с заместителем главы Харьковской ОГА Александром Скакуном.

В последнее время две компании - ООО "Калам" и ООО "Золотой Стандарт К" - выиграли государственных заказов на сотни миллионов гривен.

А их конкуренты, среди которых государственная "Укрнафта", даже предлагая более выгодные контракты для коммунальных предприятий, оставались "вне игры".

Экономическая правда