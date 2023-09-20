Четыре российских олигарха хотят от Украины миллиарды на основании договора Украины с Люксембургом

Четыре российских олигарха, которые потеряли свое имущество в Украине в результате национализации Сенс банка, планируют обжаловать это решение на основании украинско-бельгийско-люксембургского договора о защите инвестиций.

Об этом сообщает бельгийское издание L'Echo

Отмечается, что четыре олигарха, которые тесно связаны с Путиным, намерены обратиться в международный арбитраж. При этом они апеллируют к украино-бельгийско-люксембургскому договору о защите инвестиций, чтобы требовать от Украины более миллиарда долларов.

Основанием для иска станет тот факт, что банк принадлежит люксембургской холдинговой компании ABH Holdings (ABHH), мажоритарными акционерами которой являются Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмевич и Петр Авен.

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Четверо российских олигархов находятся под санкциями ЕС, но они считают, что национализация Сенс Банка лишила их активов, а именно инвестиций, которые ABHH оценивает в более чем миллиард долларов.

Хотя состав акционеров компании на сегодня претерпел определенные изменения, в начале полномасштабной войны мажоритарными владельцами были именно указанные четверо россиян.

Когда появились первые слухи о национализации банка, ABHH немедленно объявила, что будет использовать договор между экономическим союзом Бельгии и Люксембурга (BeLux) и Украиной о поощрении и защите инвестиций, чтобы вернуть свои утраченные активы.

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Якобы статья 4 этого договора оправдывает их претензии.

"Каждая из Сторон Договора обязуется не принимать никаких мер по экспроприации или национализации", - так начинается статья.

Далее в ней отмечается, что стороны договора, чьи инвестиции могут понести убытки из-за войны, имеют право на по меньшей мере такое же отношение, как и инвесторы, пользующиеся режимом наибольшего благоприятствования "относительно реституции, возмещения, компенсации или требований о возмещении убытков".

Именно на этой правовой основе ABHH намерена инициировать дело в международном арбитражном суде.

Внимание к этой ситуации привлекла бельгийская франкоязычная партия зеленых Ecolo.

Зеленые, в частности двое членов парламента от партии Ecolo, Самуэль Коголати и Воутер де Вриндт, решили поднять шум по поводу намерений россиян.

"Олигархи, которые имели свои банки в Украине, справедливо экспроприированные, хотят воспользоваться бельгийско-украинским договором, чтобы заработать как можно больше денег за счет украинских налогоплательщиков, которые уже несправедливо пострадали от незаконной агрессивной войны, начатой Россией в 2022 году", - говорит Самуэль Коголати.

Также, политики планируют заслушать объяснения министров иностранных дел и финансов Хаджу Лахбиба и Винсента Ван Петегема, чтобы выяснить, может ли Бельгия помешать этим олигархам требовать эту непомерную сумму от Украины.

Зеленые хотят, чтобы правительство Бельгии приняло срочные меры для защиты Украины от этого потенциального судебного дела.

Коголати добавил, что "не может быть и речи о том, чтобы позволить российским олигархам безнаказанно похитить правовой инструмент, заключенный по инициативе Бельгии, чтобы распоряжаться украинским народом".

Как отмечает издание, остается выяснить, может ли бельгийское государство реально что-то сделать с этим.

Подписанный в 1996 году, этот договор вступил в силу 27 июля 2001 года сроком на 10 лет, который может быть продлен, если ни одна из сторон не выскажет возражений в течение 6 месяцев после окончания срока его действия.

Как рассказал L'Echo профессор Льежского университета Хаким Буларбах, даже если Бельгия решит выйти из договора, он имеет "положение о прекращении действия". Если договор будет расторгнут, инвестиции, сделанные до даты окончания срока действия договора, будут продолжать подпадать под его положения еще в течение десяти лет.

Напоминаем:

В июле Украина решила в условиях военного положения национализировать украинский Сенс Банк.