УЗ переводит все групповые заказы билетов в онлайн

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"Укрзализныця" объявила, что переводит сбор заявок на поездки групп от 10 человек полностью в электронный формат.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

В компании объяснили, что это позволит создать централизованную очередь заявок, пассажир будет получать четкое понимание статуса своего заказа и не будет необходимости лишний раз ехать в кассу.

"Раньше, чтобы оформить групповые билеты, надо было дважды обращаться в кассы вокзалов: сначала для ручного заполнения заявления и предварительного резервирования, а затем чтобы осуществить оплату услуги.

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Сейчас оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно, а кассу посетить только на финальном этапе получения билетов", - добавили в УЗ.

Заказ групповых перевозок доступен на портале https://services.uz.gov.ua/group-order.

При этом, для более плавного привыкания к переходу в онлайн, кассиры УЗ в течение двух недель еще будут принимать заявки в исключительных случаях и помогать с переходом на сайт.

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Экономическая правда