От российских алмазов отказался ключевой покупатель в Азии 

Индия заявила про затоваривание ее рынка алмазами и попросила российскую алмазодобывающую компанию АЛРОСА временно прекратить поставки алмазного сырья.

Об этом говорится на сайте индийского регулятора - Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC)

"Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе гранильных фабрик",— говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что глава регулятора Випул Шах выразил обеспокоенность индийской алмазной отрасли, упомянув снижение спроса, влияние на рынок выращенных в лабораториях алмазов, а также проблемы с профильными запасами и производством, экономический спад в США и Китае и геополитическую нестабильность.

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Напоминаем:

Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов: в этой стране изготавливают 95% бриллиантов мира.

Примерно три четверти алмазов поступают из России, но к ним не прилагают никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить их происхождение.

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15 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) в перечень международных спонсоров войны. Индийская компания продолжает сотрудничать с агрессором, закупая алмазы в России, несмотря на санкции, введенные против РФ в этой сфере. В 2023 году компания втрое увеличила закупку алмазов в рф, по сравнению с 2021 годом.