Потенциал ветровой генерации Украины составляет 140 ГВт – Минэнерго

Министерство энергетики оценивает потенциал ветровой генерации Украины в 140 ГВт, в ее развитие заинтересованы инвестировать международные компании.

Об этом рассказал глава Минэнерго Герман Галущенко в эфире Украинского радио.

В результате российской военной агрессии Украина потеряла около 80% ветрогенерации.

"Большинство ветровых станций расположены на юге страны, где есть для этого соответствующие климатические условия – прежде всего, необходима скорость ветра. К сожалению, сегодня эта часть территории временно оккупирована, и практически вся ветровая генерация соответственно утрачена", - пояснил он.

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В то же время, даже в условиях войны это направление возобновляемой энергетики продолжает развиваться. В частности, в этом году была запущена ветровая станция в Николаевской области и добавили в энергосистему 114 МВт.

Наибольший потенциал развития ветрогенерации обладают шельфами Черного и Азовского морей, которые пока не могут осваиваться, учитывая условия военного времени.

"Но у нас уже огромное количество заинтересованных компаний со всего мира, которые придут именно в ветровую генерацию Украины после нашей победы. Мы поддерживаем постоянные коммуникации с нашими партнерами, которые с удовольствием готовы приходить в Украину, в ветровую генерацию, потенциал которой мы оцениваем около 140 ГВт электроэнергии", - отметил министр.

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Напоминаем:

Ветровые и солнечные проекты будут обеспечивать более трети мировой электроэнергии до 2030 года, что свидетельствует о том, что энергетический сектор может добиться изменений, необходимых для достижения глобальных климатических целей.