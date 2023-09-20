Офис Генпрокурора проводит обыски в "Укрэнерго" - СМИ

Офис Генерального прокурора 20 сентября проводит обыски в помещении НЭК "Укрэнерго", производится выемка договоров оператора распределения с контрагентами, с которыми компания сотрудничала в 2019-2023 годах.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на определение Печерского районного суда города Киева.

Также факт проведения обысков подтвердили в "Укрэнерго".

Отмечается, что правоохранители производят обыск в рамках уголовного производства №42023000000000452, зарегистрированного работниками Министерства внутренних дел 16 сентября.

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Среди контрагентов: ООО "Центрострой", ООО "Секур Интеграция", ООО "Топ Трейдинг Лайн", ООО "НПЦ Инбиотех", КПКП "Союз", ООО "Энерго Страна", ООО "Хорос", МЧП Фирма "Интерэнергосервис", ООО "Элиз", ООО "Контур-М", ООО МГК "Черкассы", ООО "Буд-Агро-Энерго-Групп", ООО "Структум" и т.д.

Эти компании поставляли товары и услуги НЭК "Укрэнерго" в 2019-2023 годах.

Источники издания отмечают, что уголовное производство было зарегистрировано, опираясь на результаты проверки "Укрэнерго" Государственной аудиторской службой. Отчет об этой проверке ГАСУ был составлен еще в марте 2023 года.

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Напоминаем:

"Укрэнерго" вынуждено отбиваться в судах от фирмы, связанной с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым, которая вторично пытается взыскать с энергокомпании 150 млн гривен по документам с признаками фиктивности.