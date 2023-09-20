Увеличение расходов госбюджета: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Верховная Рада на заседании 20 сентября поддержала законопроект №10038 об изменениях в государственный бюджет на 2023 год.

Об этом ЭП сообщила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

За проголосовали 302 народные депутаты.

Правительственный проект закона предлагает увеличить расходы бюджета этого года на 317 млрд грн, из которых почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны.

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Кроме этого, предлагается увеличить расходы на пособие на проживание ВПЛ (на 16,5 млрд грн), на "скорое восстановление" (на 5,97 млрд грн). Также будут увеличены расходы на МИД (на 1,2 млрд грн) и на издание школьных учебников для 5 и 6 класса (на 552,8 млн грн).

В то же время, планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд грн, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд грн).

Напоминаем:

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Накануне бюджетный комитет Рады поддержал законопроект №10038 за основу и в целом.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада до конца сентября рассмотрит предложенный правительством законопроект об увеличении расходов на оборонные нужды почти на 303 миллиарда гривен.