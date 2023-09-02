В ПриватБанке предупредили о регламентных работах в ночь на 3 сентября

Онлайн-банкинг "Приват24" не будет работать до 5 утра из-за комплекса регламентных работ, которые банк будет проводить в ночь на 3 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"ПриватБанк проводит комплексные регламентные работы, чтобы сделать обслуживание клиентов более удобным и безопасным. В период проведения работ 3 сентября с 00:00 до 05:00 утра продлится технологическая пауза в работе цифрового банка Приват24 и Приват24 для бизнеса", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе банка отмечают, что возможны временные задержки в работе других банковских сервисов.

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В ПриватБанке просят клиентов учесть график регламентных работ при пользовании Приват24.

Напомним:

В обновленной версии "Приват24" запустили новое единое меню "Коммуникации", где можно связаться с банком через "Помощь онлайн", мессенджеры или напрямую позвонить в банк.

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