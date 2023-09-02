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В августе в Украину поступило более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы

Суббота, 2 сентября 2023, 15:57 - Игорь Пилипив

В августе 2023 года в Украину поступило почти 1,1 млрд куб. м газа из ЕС и Молдовы, из которых из которых 66% поступило на хранение в режиме "таможенный склад".

Об этом сообщает пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

В целом лидером в транспортировке газа в Украину стала Словакия, из которой поступило 611,8 млн куб. м или 56% от всех объемов августа. Объемы с венгерского направления составили 215,9 млн куб. м (около 20%). Из Молдовы поступило 166,9 млн куб. м (15%), из Польши - 98,4 млн куб. м (9%).

Отмечается, что в прошлом месяце импорт природного газа в Украину составил 1,096 млрд куб. м, из которых 66% поступило на хранение в режиме "таможенный склад", а по услуге short-haul с целью закачки на "таможенный склад" - 34%.

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Оператор ГТС України

Кроме того, основные объемы были завезены для хранения в Украине трейдерами-нерезидентами.

С начала года суммарно в Украину поступило более 1,884 млрд куб. м природного газа из стран ЕС и Молдовы. Июль-август 2023 года отметились особенно высоким спросом среди иностранных трейдеров на услуги украинских ГТС и ПХГ для сезонного хранения газа.

По словам гендиректора ОГТСУ Дмитрия Липпы, показатели импорта природного газа в августе свидетельствуют, что тенденция сохранится как минимум и в сентябре. 

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Сейчас почти все западные точки входа в украинскую ГТС работают на полную мощность: Польша использовала в июле-августе на 81%, Венгрия - на 89%, виртуальный реверс по Молдове - на 98%. Также есть возможность нарастить объемы со стороны Словакии.

Экономическая правда.

ГТС газ Молдова ЕС
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