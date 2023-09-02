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Из-за обстрелов без света остались потребители в семи областях 

Суббота, 2 сентября 2023, 12:53 - Игорь Пилипив
 
getty images

Из-за вражеских обстрелов прифронтовых и приграничных территорий обесточены абоненты семи областей, в частности в Харьковской области почти 10 тыс потребителей остались без света.

 Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики. 

В прифронтовых и приграничных территориях продолжается вражеский террор из областей РФ. Так, в Харьковской области из-за вражеского обстрела повреждена линия электропередачи 110 кВ, что привело к обесточиванию почти 10 тысяч потребителей. Ремонт начнется при условии прекращения боевых действий в районе.

"В Донецкой области ремонтные бригады ждут разрешения военных, чтобы начать восстановление поврежденных в результате вчерашних обстрелов двух воздушных линий 330 кВ", - говорится в сообщении. 

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Кроме того, остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Днепропетровской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В министерстве добавляют, что раньше запланированного срока вышел из ремонта энергоблок одной из ТЭС мощностью в 170 МВт. Сейчас блок постепенно набирает мощность, выдавая в энергосеть 100 МВт. 

Также сообщается, что из-за непогоды ночью в Днепропетровской области обесточивались 33 тыс потребителей в 140 населенных пунктах. Почти всех удалось запитать по резервным линиям. 

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На утро остаются без света из-за погодных условий около 5 тысяч потребителей в Сумской и Полтавской областях.

В Херсоне энергетики запитали 140 потребителей, которые были обесточены после подтопления. Остаются обесточенными около 9,6 тысячи потребителей. 

Экономическая правда.

электроэнергия РФ война
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