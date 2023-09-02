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В 2023 году киберпреступность будет стоить Германии 206 миллиардов евро 

Суббота, 2 сентября 2023, 10:52
 
getty images

Германия может потерять 206 млрд евро в 2023 году из-за кражи ИТ-оборудования и данных, а также цифрового и промышленного шпионажа и саботажа.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным опроса Bitkom, который включает более 1000 компаний, убытки превышают отметку в 200 млрд евро уже третий год подряд.

Кроме того, около трех четвертей опрошенных компаний подверглись цифровым атакам за последние 12 месяцев, что на 84% меньше, чем в предыдущем году.

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Около 52% опрошенных утвердительно ответили на вопрос угрожают ли кибератаки существованию их бизнеса. В прошлом году эта цифра составляла 45%, а два года назад - 9%.

"Из компаний, которые подверглись атакам, у 70% были похищены конфиденциальные данные - это на 7 процентных пунктов больше, чем в предыдущем году. Аналогично, 61% компаний подвергались шпионажу за цифровыми коммуникациями, что на 4 процентных пункта больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении. 

В общем Немецкая экономика является очень привлекательной мишенью для преступников и враждебных государств. Более того, границы между организованной преступностью и контролируемыми государством субъектами размыты.

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Напомним:

Элитная группа северокорейских хакеров тайно взламывала компьютерные сети российской компании "НПО Машиностроения", производящей гиперзвуковые ракеты.

Корпорация Microsoft заявила о взломе хакерской группой, действующей с территории Китая, учетных записей электронной почты, связанных в том числе с госучреждениями в Западной Европе. 

Экономическая правда.

кибератака Германия компании
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