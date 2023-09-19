УЗ просит Кабмин разрешить продажу 25-30% металлолома на экспорт по прямым договорам

"Укрзалізниця" обратилась в Кабмин с просьбой разрешить продажу части лома черных металлов крупным мировым производителям продукции ГМК по прямым договорам без пошлины на вывоз.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил председатель правления УЗ Евгений Лященко.

"Есть идея реализовывать часть лома на экспорт по ценам внешнего рынка, которые сейчас в 2-2,5 раза выше цен внутреннего рынка.

Еще в апреле мы официально обратились к правительству с предложениями по корректировке порядка управления имуществом УЗ, согласно которым предлагаем разрешить продать часть лома крупным мировым производителям продукции ГМК по прямым двусторонним соглашениям без пошлины (с 2021 года экспортная пошлина для металлолома установлена на уровне 180 евро/тонна - ред)", - сказал Лященко.

Реклама:

По его словам, предложения также подавались в плане выхода на безубыточность в рамках доработки финансового плана.

Он добавил, что лом будет предложен крупнейшим европейским производителям ArcelorMittal, Voestalpine, U.S. Steel, Moravia Steel и другим по двусторонним договорам.

"Продавать через посредников, через коммерческие компании - это непрозрачно и может нести коррупционные риски. Мы заинтересованы в том, чтобы контракты были прямыми", - отметил Лященко.

Реклама:

Согласно расчетам, на экспорт компания может продавать 25-30% имеющегося лома.

Запасы лома УЗ по состоянию на начало года составляли 184 тыс тонн.

Экономическая правда