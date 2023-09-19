В Украине презентовали каталог для продвижения отечественных ІТ-компаний на мировой рынок

В Украине создали первый каталог из 95 перспективных продуктовых ІТ-компаний и 22 наиболее конкурентоспособных для глобального мира ІТ-продуктов.

Об этом сообщает Ассоциация IT Ukraine.

Разработка каталога продуктовых ІТ-компаний и ІТ-продуктов Incredible Tech состоялась совместно Министерством цифровой трансформации, агентством TopLead и Ukrsibbank.

Главной целью создания Incredible Tech является помощь с популяризацией украинского ІТ и привлечение потенциальных инвесторов и партнеров.

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"Украинская ІТ-индустрия насчитывает около 2300 компаний, из которых 72% имеют ІТ-продукты. В каталог вошли 95 перспективных продуктовых ІТ-компаний и 22 наиболее конкурентоспособных для глобального мира ІТ-продукта", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова, сейчас внимание мира приковано к Украине из-за полномасштабного вторжения РФ. Зато продвижение украинского ІТ покажет, что Украина - это не только война, но и еще Родина крутых ІТ-решений для бизнеса и для людей.

В каталоге представлены компании в направлениях DefenceTech, E-commerce&Retail, Gaming, EdTech, FinTech&Insurtech, HR Tech, HealthTech, LegalTech, GovTech и других.

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"Каталог будет способствовать привлечению инвестиций и сотрудничества с международными партнерами, что поддержит развитие и масштабирование украинских ІТ-компаний на мировом рынке", - подчеркнула и.о. исполнительного директора Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук.

Добавляется, что в каталог попали исключительно украинские компании и ИТ-продукты, имеющие украинскую регистрацию, украинца-основателя и офис или представительство в Украине.

В общем Incredible Tech будет представлен на масштабных международных мероприятиях в сфере ИТ, распространен среди международных партнеров, дипломатических учреждений и ассоциаций.

Экономическая правда.