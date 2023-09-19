В какой стране быстрее всего можно заработать на гаджет от Apple: индекс iPhone-2023

Аналитики компании Picodi Украина сравнили стоимость смартфона iPhone 15 Pro (128 GB) с уровнем заработных плат в разных странах.

Составленній на базе этого сравнения "Индекс iPhone-2023" обнародован по состоянию на 19 сентября на сайте Picodi.

Лидером рейтинга стала Швейцария, где среднестатистическому жителю страны нужно всего 4,2 рабочих дней, чтобы купить новый iPhone.

В свою очередь среднестатистический американец должен отработать 5,3 дней, а катарец - 5,8 дней.

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Среди стран, попавших в рейтинг, худший результат у Турции, где новый флагманский iPhone равен 123,7 трудодням.

В Украине новый флагман в базовой комплектации, то есть iPhone 15 Pro (128 GB), оценили в 49 999 ₴ (на 2 500 меньше, чем в прошлом году).

Уточняется, что стоимость, представленная во время презентации, не учитывает налог с продаж. По такой цене купить iPhone можно только в четырех штатах Америки. В остальных случаях к цене добавляется местный налог с продаж (до 9,55%). Стандартная ставка НДС в Украине составляет 20%.

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Согласно последним официальным данным ПФУ, среднестатистическая зарплата в Украине составляет 16 012 гривен (12 890 гривен после вычета налогов). Следовательно, среднестатистическому украинцу необходимо 81,5 рабочих дней, чтобы собрать деньги на покупку iPhone 15 Pro. И это при условии, что он будет откладывать все заработанные за это время деньги. По сравнению с прошлогодним индексом айфона количество необходимых трудодней в Украине уменьшилось на 16,6 дней.

Так выглядел Индекс айфона в Украине в течение последних 6 лет:

2018 - 136,7 дней;

2019 - 96,7 дней;

2020 - 87 дней;

2021 - 69,9 дней;

2022 - 98,1 дней;

2023 - 81,5 дней.

"Индекс iPhone" 2023 был рассчитан на основании официальных цен iPhone 15 Pro (с памятью 128 GB) в региональных магазинах Apple или у авторизованных продавцов.

Информация о средней заработной плате была взята с сайтов органов государственной статистики или соответствующих министерств и является актуальной на момент публикации "Индекса iPhone" в конкретной стране.

Размер зарплаты после уплаты налогов был рассчитан с помощью местных калькуляторов заработных плат. Месячную зарплату было разделено на 21 - среднее количество рабочих дней в месяце. В странах, где статистические службы пользуются недельными ставками, размер дохода был разделен на 5.

Напоминаем:

Индекс iPhone - это ежегодный рейтинг соотношения стоимости iPhone к средней заработной плате, который составляют аналитики Picodi с 2018 года.