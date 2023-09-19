Маркетплейсы Amazon и Target назвали сроки осенней распродажи этого года

Американская Amazon.com Inc. проведет 10-11 октября распродажу Prime Big Deals Day.

Об этом со ссылкой на сообщение онлайн-ритейлера передает "Интерфакс-Украина".

Покупателям предложат со значительной скидкой продукцию различных брендов, в частности Dyson, Sony, Barbie, SharkNinja, iRobot, LG и Peloton.

Тем временем другой американский ритейлер, Target Corp, запланировал осеннюю распродажу на 1-7 октября. Покупателям будут доступны тысячи подарков по цене ниже $25, а также сезонные еда и напитки по ценам от $2, говорится в пресс-релизе компании.

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В то же время Target в рамках партнерства с британской сетью универмагов Marks & Spencer предложит расширенный ассортимент эксклюзивной подарочной продукции, причем более половины товаров M&S будут стоить меньше $10.

Кроме того, с 1 октября по 24 декабря пройдет акция Deal of the Day для участников программы лояльности Target, которые, в частности, получат онлайн- и офлайн-скидки на продукцию под брендами Apple, Nespresso, Dyson и Nintendo.

Напоминаем:

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В прошлом году распродажа на Amazon проводилась в аналогичные сроки и называлось Prime Early Access Sale.

А 11-12 июля этого года Amazon провела двухдневную акцию Prime Day, в первый день которой зафиксировала рекордный объем продаж за всю свою историю.

Участники программы Prime за те два дня приобрели более 375 млн товаров по всему миру и сэкономили более $2,5 млрд, сообщала компания, назвав распродажу этого года крупнейшей за все время проведения Prime Day. По данным Adobe Digital Insights, онлайн-продажи во время июльского мероприятия достигли рекордных $12,7 млрд.