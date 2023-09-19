Мировые цены отреагировали на первое судно с зерном, которое вышло из черноморского порта Украины

Мировые цены на пшеницу начали снижаться сразу после того, как первое судно с зерном покинуло один из украинских черноморских портов, впервые с июля, когда Россия объявила о выходе из зерновой сделки.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Первое судно с зерном за более чем два месяца вышло из одного из черноморских портов Украины, поскольку Киев стремится бросить вызов морской блокаде России после провала соглашения о безопасном проходе. Цены на пшеницу упали", - говорится в сообщении.

Так, фьючерсы на пшеницу 19 сентября, подешевели на 1,3% до 5,84 доллара за бушель.

Реклама:

Однако, как отмечает издание, пока рано говорить о каком-то существенном влиянии такого "открытия коридора".

"Рынок ожидает ответа от Москвы, которая заявила, что будет рассматривать любые корабли, направляющиеся в порты Украины, как потенциально несущие оружие. В августе российский военно-морской флот обстрелял судно, чтобы заставить его остановиться для проверок", - пишет Bloomberg.

Напоминаем:

Реклама:

Судно Resilient Africa с 3 тыс тонн пшеницы 19 сентября, вышло из порта Черноморск и движется в направлении Босфора.

В августе российские военные обстреляли гражданское судно в одесском порту. Вражеским намерениям помешала лишь эффективность украинской ПВО.