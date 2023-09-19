Насирова освободили от ответственности за служебный подлог

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство защиты экс-главы ГФС Романа Насирова о закрытии производства по одной из инкриминируемых ему статей из-за истечения срока давности.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Речь идет об обвинении в служебном подлоге (ч.1 ст.366 Уголовного кодекса).

В то же время по статье о злоупотреблении служебным положением срок давности истекает только через три года.

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"Поэтому Насиров все еще может понести наказание, если прокуроры докажут его вину перед судом. По этой статье Насиров может попасть в тюрьму на срок до 6 лет", - добавили в ЦПК.

Напоминаем:

Насирова обвиняют в том, что он и директор департамента ГФС в период 2015-2016 годов якобы позволили компаниям беглого нардепа Александра Онищенко, обвиняемого в организации "газовых схем", не платить государству рентную плату за пользование недрами. Из-за чего государство понесло убытки на сумму более 2 млрд грн.

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