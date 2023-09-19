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Курс валют на 19 сентября: наличная гривна слабеет против евро

Вторник, 19 сентября 2023, 11:18 - Анастасия Жарикова

19 сентября наличный евро укрепился в банках и на черном рынке, доллар остается стабильным по сравнению с курсами предыдущего дня.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,57 – 38,57 грн против котировок в 38,19 – 38,49 накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 41,1 - 41,5 грн против курса 41,06 - 41,39 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 37,8 – 38,5 грн (курс на 18 сентября – 37,8 – 38,4 грн);
  • Евро – 40,6 – 41,4 грн (курс на 18 сентября – 40,5 – 41,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 37,65 – 38,25 грн;
  • Ощадбанк – 37,85 – 38,75 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,8 – 38,6 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.

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