Нефть приближается к 100 долларам за баррель на фоне ограниченного предложения

reuters

Мировой нефтяной эталон Brent приблизился к 95 долларам за баррель, поскольку инвесторы сосредоточились на перспективе увеличения дефицита предложения в четвертом квартале после того, как Саудовская Аравия и Россия продолжили сокращение поставок.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 47 центов до 94,40 долл за баррель к 14:21 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 79 центов до 91,56 долл за баррель.

Brent и WTI росли три недели подряд, достигнув максимума с ноября, и находятся на пути к самому большому квартальному росту с момента вторжения России в Украину в первом квартале 2022 года.

Реклама:

В понедельник Citi стал последним банком, который спрогнозировал, что цены на нефть марки Brent могут превысить 100 долл за баррель в этом году.

В этом месяце Саудовская Аравия и Россия продлили общее сокращение поставок нефти на 1,3 млн баррелей в сутки до конца года.

Эти ограничения могут подтолкнуть рынок к дефициту в 2 млн баррелей в сутки в четвертом квартале, а дальнейшее сокращение запасов может оставить рынок уязвимым к дальнейшим ценовым скачкам в 2024 году, говорят аналитики ANZ.

Реклама:

Между тем, как добавляет Reuters, некоторые сорта сырой нефти уже торгуются выше знаковой отметки в 100 долл за баррель.

Согласно данным LSEG, в понедельник цена на нефть марки Qua Iboe превысила 100 долларов за баррель. А малазийская нефть Tapis на прошлой неделе достигла 101,30 долларов США.

"Мы ожидаем, что Brent будет торговаться в диапазоне 90-100 долларов в течение ближайших месяцев, а целевая цена на конец года - 95 долларов", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Экономическая правда