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В соцсети X произошел глобальный сбой

Понедельник, 18 сентября 2023, 18:05 - Алексей Павлыш
 
фото: Netblocks

В соцсети X (бывший Twitter) 18 сентября произошел глобальный сбой - больше всего жалоб касаются работы приложения.

Об этом сообщила компания Netblocks, которая отслеживает кибербезопасность и связь во всем мире.

"X (ранее известный как Twitter) испытал международные перебои в работе многих пользователей; инцидент не связан с перебоями в работе интернета на уровне страны или фильтрацией", - говорится в сообщении.

О сбоях в соцсети также пишут пользователи - они, в частности, жалуются на то, что не могут обновить ленту или просмотреть комментарии.

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По данным сервиса Downdetector, сбои начались около 16:30 по Киеву.

Так, более 4 тысяч пользователей пожаловались на проблемы в соцсети. При этом больше всего жалоб касаются работы приложения (49%), работы сайта (42%) и подключения к серверу (9%).

Экономическая правда

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