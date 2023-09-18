В Украине запустят банк украинских шрифтов

В Украине планируют запустить на государственном уровне банк украинских шрифтов, что станет одним из шагов по поддержке книгоиздания в Украине.

Об этом сообщил и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев по результатам заседания Комитета Верховная Рада Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, который состоялся при участии представителей сферы книгоиздания.

"Планируем запустить на государственном уровне банк украинских шрифтов. .... Усиливаем поддержку книгоиздания и чтения новыми государственными программами, переходим от российских к украинским шрифтам", - отметил он.

"В Украине давно действует запрет на использование русского языка в официальном делопроизводстве, поэтому стоит избавиться и от российской системы глифов", - написал Карандеев в фейсбуке.

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В качестве примера он привел изъятие из обращения в работе Верховной Рады российского шрифта "ижица", которое происходит уже сегодня.

"Вместо этого будем использовать шрифт "Volja", который разработала украинский шрифтовой дизайнер Марчела Можина на базе литераций главного художника УПА Нила Хасевича начала XX века", - сообщил Карандеев.

По его словам, также в ходе заседания комитета было обсуждено введение государственной субсидии распространителям издательской продукции на возмещение расходов на аренду (субаренду) помещений, используемых как специализированные магазины для торговли книгами.

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Соответствующий законопроект №9568 был разработан народными депутатами совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины и представителями сферы книгоиздания.

Этот же законопроект предусматривает выдачу молодежи сертификатов на приобретение книг. Такая помощь будет доступна в приложении "Дія" по аналогу "еПоддержки". Средства этой программы могут быть использованы исключительно для приобретения книжных изданий на государственном языке.

Напоминаем:

В августе в Раде зарегистрировали законопроект №9606, который запрещает использование российского шрифта "Ижица".

Сегодня "Ижицу" можно увидеть на уличных вывесках, в меню ресторанов, в оформлении православных сайтов и книг. Ижица имитирует стиль русской эпохи.

Как отметил в своей информационной справке об этом шрифте один из самых опытных украинских шрифтовых дизайнеров Виктор Харик, он является именно имитационным. Потому что не повторяет исторические формы тех времен. А пытается их имитировать на основе современных форм букв.

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