Международный фонд поможет НБУ с распространением финансового образования для детей и молодежи

Национальный банк Украины и международный фонд "Aflatoun International" договорились о распространении социального и финансового образования среди украинских детей и молодежи.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующий Меморандум о взаимопонимании НБУ и фонд подписали в начале сентября.

Согласно ему, Aflatoun International будет помогать Национальному банку с предоставлением технической поддержки и доступа к авторским учебным пособиям по социальному и финансовому образованию и учебному плану для детей и молодежи, возможностям адаптации и перевода на украинский язык авторских учебных пособий по социально-финансовому образованию.

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Также стороны обмена опытом и знаниями по преподаванию финансовой грамотности.

Целью сотрудничества является формирование здоровой финансовой культуры среди детей и молодежи Украины, повышение их уровня финансовой грамотности, что предполагает овладение определенным комплексом знаний, умений, навыков, отношения и поведения, который позволяет человеку ежедневно принимать собственные обоснованные финансовые решения и в результате будет способствовать достижению личного и национального финансового благосостояния

Кроме того, Нацбанк в сотрудничестве с Aflatoun International планирует подготовить учебные программы и пособия не только для школьников, но и для дошкольников.

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"Подписание этого Меморандума позволит нам систематизировать и усилить собственные наработки по повышению финансовой грамотности и станет еще одним важным шагом к повышению уровня финансовой грамотности молодежи и, как следствие, улучшение финансового благосостояния украинцев в целом", – прокомментировала директор Департамента коммуникаций Национального банка Юлия Евтушенко.

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