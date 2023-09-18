Минфин и МВФ разрабатывают для Украины переход на польскую модель налогообложения малого бизнеса

Украина рассматривает возможность введения польской модели налогообложения физических лиц-предпринимателей.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новости.Live.

"Часто мы слышим от бизнеса и экспертов предложения ввести налогообложение, как в Европе. Изучив примеры нескольких стран мы взяли за образец польскую модель, которая является для нас наиболее близкой. Сейчас рассматриваем возможность ее имплементации в Украине", - отметил Гетманцев.

Он уточнил, что над этим вопросом работают в Минфине.

Реклама:

"Сейчас Министерство финансов Украины совместно с Международным валютным фондом рассматривают модель налогообложения, которая была бы цивилизованной, простой, прозрачной, понятной и давала возможность поддерживать малый бизнес, а не закрывать глаза на то, как играют с налогами крупные предприятия", - сказал Гетманцев.

По его словам, польская модель налогообложения ФЛП, во-первых, предусматривает больший лимит по операциям - 2 млн евро, тогда как в Украине лимит составляет 7,8 млн гривен.

Кроме того, разные виды деятельности облагаются разными ставками налога. Например, торговля облагается налогом 3%. Низким налогом облагается производство. А налоги на услуги составляют от 12% до 20%.

Реклама:

"Мы в первую очередь говорим о справедливости налогообложения. Наша задача - отграничить малый бизнес от среднего и крупного. Это сейчас основная проблема единого налога и системы налогообложения малого бизнеса", - отметил Гетманцев.

"Ни в коем случае нельзя делать так, чтобы крупный и сверхкрупный бизнес искусственно через схемы превращался в "малый", - добавил он.

Проблема, по словам Гетманцева, заключается в том, что система единого налога превратился в Украине из инструмента поддержки малого бизнеса в систему уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса.

"Для примера рекомендую посетить рынок "Столичный". Ассортимент шикарный. Огромные павильоны. Компьютеры, через которые продаются товары, сверхсовременные и, вероятно, очень дорогие. А сколько из них выдают чек? Ни одного! Потому что это, скорее всего, контрабандный товар. Это большой и средний бизнес. Это не малый бизнес", - объяснил глава налогового комитета.

"В этом и заключается проблема налогообложения единым налогом - невозможность разграничить большой и средний бизнес от малого, когда большой бизнес мимикрирует под малый", - подчеркнул он.

Напоминаем:

ФЛП третьей группы ежеквартально платят 3% или 5% от дохода (единый налог) и 1430 грн (22% от минимальной зарплаты ежемесячно) в виде единого социального взноса.

Из зарплаты наемных работников ежемесячно удерживается 18% налога на доход физлиц, 1,5% дохода на военный сбор, а также работодатель должен платить в бюджет ЕСВ в размере 22% от начисленной зарплаты.