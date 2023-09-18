РФ столкнулась с нехваткой комплектующих для дронов и уже ищет обходные пути

Ограничения, введенные властями Китая на экспорт дронов, серьезно осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту ряда комплектующих.

Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, введенные Китаем с 1 сентября ограничения на экспорт беспилотников привели к приостановке поставок комплектующих и самих дронов массой более 4 кг.

Запрет Китая экспортировать дроны, если они могут использоваться в военных целях, привел к приостановке поставок даже той продукции, которая не попадает под введенные ограничения. Так, наблюдается нехватка дронов, используемых в сельском хозяйстве, которые весят порядка 30–40 кг и не производятся в России в больших количествах.

Реклама:

Россия традиционно пытается обойти эти ограничения через третьи страны, а также - используя лазейки в введенных ограничениях.

Большинство крупных российских производителей беспилотников заверили, что пополнили запасы деталей еще до вступления новых правил в силу.

Часть собеседников пояснили, что их поставщики сейчас пытаются приступить к получению лицензий. Рассмотрение заявок и оформление документов, по оценкам источников издания, может занять от полугода до года.

Реклама:

Однако, как , рассказал основатель представительства производителя сельхоздронов Jtilep в России Рамиль Шевохутдинов, для ускорения процесса можно обратиться к посредникам из других стран. Хотя в таком случае поставки оборудования будут вдвое дороже, а срок доставки больше на несколько недель.

В одной из компаний уточнили, что сейчас ожидают "получения информации о поставках тепловизоров, на середину сентября понимания нет".

Кроме того, ряд российских производителей дронов, работающих на иностранной компонентной базе, предупредили клиентов о подорожании как минимум на 20% в связи с изменением курса валют.

Напоминаем:

Министерство торговли Китая 31 июля объявило о введении экспортного контроля в отношении высокопроизводительных беспилотных воздушных судов (БВС), которые могут быть использованы в военных целях.