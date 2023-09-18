Уровень запасов газа в подземных хранилищах ЕС больше не рекордный 

Истончение мирового рынка СПГ уменьшает темпы европейских игроков по закачке газа в хранилища ЕС.

Об этом свидетельствуют данные базы Gas Infrastructure Europe, передает "Интерфакс-Украина".

Со второй декады сентября чистая закачка газа балансировала около ноля.

Регион в целом продолжает закачку газа в хранилища. Однако параллельно нарастает отбор, то есть нетто-закачка уже почти "легла" на ноль и находится на пороге перед нетто-отбором. Франция ведет нетто-отбор газа.

Реклама:

И если в начале месяца уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) региона в процентах доходил до рекордного значения на соответствующую дату за историю базы Gas Infrastructure Europe, то теперь он опустился уже на третье место, уступая достижениям 2011-го и 2019 годов.

К примеру. за газовые сутки 16 сентября (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,1 процентного пункта. Темпы заметно уступают обычным уровням за последние пять лет.

Тем не менее целевой показатель в 90% наполненности хранилищ уже достигнут.

Реклама:

Текущий уровень запасов достиг 94,41% - это на 10 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Европейские терминалы по приему СПГ в августе работали со средней производительностью 50%, с начала сентября средняя загрузка выросла до 52%.

Цены на газ

Уровень запасов природного газа в Европе стал ключевым рыночным индикатором для мирового рынка.

Спотовая цена газа в Европе в пятницу добавила 2%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $402 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $476; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $405.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 1,6 млрд куб. м - это на четверть меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 67%, что на 7 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.