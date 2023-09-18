В Украине существенно увеличилось количество ДТП, которые случились по вине детей

В Украине растет ДТП, в которых травмировались или погибли дети, причем, существенно увеличилось количество ДТП, которые случились по вине самих детей.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Так, за восемь месяцев 2023-го, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в Украине произошло на 7% больше аварий, в которых травмировались или погибли дети - более 2,6 тыс.

Всего с января по август текущего года в таких дорожно-транспортных происшествиях 116 детей погибли и более 3 тыс. детей получили травмы.

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В течение последних трех лет неизменным лидером по количеству ДТП с погибшими и/или травмированными, совершенными с участием детей, остается Львовщина. За 8 месяцев 2023 года на Львовщине произошло 275 таких ДТП - на 12% больше соответствующего периода 2021 года.

Это 10% от общего количества таких ДТП по стране. Второе и третье место занимают Днепропетровщина (208) и Киевщина (198).

Также стоит отметить, что в 2023-м существенно увеличилось количество ДТП с погибшими и травмированными, которые произошли именно по вине детей - 433 таких инцидентов за восемь месяцев. Это в 1,5 раза больше, чем было в январе-августе 2021 года.

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В таких авариях в текущем году уже погибло 14 детей, а еще 514 получили травмы. К слову, последний показатель в 2,2 раза превышает показатель соответствующего периода 2021-го.

Напоминаем:

В течение января-июля 2023 года в Украине случилось 12,6 тысячи, количество инцидентов на дорогах практически сравнялось с показателями за соответствующий период 2021 года.

Лидером по количеству аварий и количеству погибших в результате дорожных происшествий в очередной раз стала Днепропетровщина. За семь месяцев в области было зафиксировано 1,2 тыс. инцидентов. Всего сейчас на Днепропетровщину приходится 9% от общего количества таких дорожно-транспортных происшествий.

Второе место в этом рейтинге занимает Львовщина (чуть меньше 1,1 тыс), а замыкает тройку Киев (1045 ДТП с пострадавшими).

Также Днепропетровская область лидирует по количеству людей, погибших в ДТП - 164 человек.

Второе и третье места в данном антитопе - за Львовщиной и Киевщиной, где в авариях погибли 116 и 111 граждан соответственно.