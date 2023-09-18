Курс валют на 18 сентября: наличная гривня слабеет к доллару

18 сентября наличный доллар в банках подорожал, евро не изменился по сравнению с 15 сентября на "черном рынке" евро подорожал, доллар стабилен.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,95 - 38,25 грн против котировок в 38,12 - 38,23 накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,79 - 41,27 грн против курса 40,89 - 41,21 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,8 – 38,4 грн (курс на 15 сентября – 37,7 – 38,35 грн);

Евро – 40,5 – 41,3 грн (курс на 15 сентября – 40,5 – 41,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,5 – 38,1 грн;

Ощадбанк – 37,85 – 38,75 грн;

Укрэксимбанк – 37,65 – 38,45 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.