РФ разворачивает сеть учебных заведений для подготовки операторов дронов - расследование

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Аналитики OSINT-комьюнити Molfar обнаружили в РФ многочисленные учебные заведения, где проводят подготовку пилотов дронов, техников и инженеров.

Об этом говорится в расследовании Molfar.

Отмечается, что выявленные учебные центры сотрудничают с российскими госструктурами, в частности МВД, ФСО, МЧС и могут иметь представительства за пределами РФ.

Так, ООО "Небесная механика" является дистрибьютором дронов DJI в РФ и имеет собственный учебный центр пилотов БпЛА, где проводят обучение на дронах DJI. Кроме того, ООО имеет офис в Узбекистане.

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Также ООО "НПО "Группа Аванти" в мае 2023 года открыло ООО "ГК Аванти" по "научным исследованиям и разработкам в области естественных и технических наук".

"Этот КВЭД юрлица чаще всего используют для сотрудничества с российскими военными организациями. Обучение проходят по адресам: РФ, Москва, Краснопресненская наб. 12, офис 924В. А также в городе Иннополис, ул. Университетская 7, прим. 602.", - говорится в расследовании.

ООО "Воздух" в мае 2022 года получили лицензию на образовательную деятельность. На сайте отмечают, что 06.05.2022 года создали специализированное учебное подразделение учебного центра.

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Среди дополнительных КВЭД юрлица указаны:

профессиональное обучение;

дополнительное образование детей и взрослых;

деятельность школ по обучению летательных и водных судов.

Еще один учебный центр "Пустельга" в своем Telegram заявляет, что имеет 2 центра в зоне боевых действий в Украине. 4 мая этого года в одном из сообщений приведено фото 18 человек с подписью о первом выпуске в апреле. В одном из следующих постов указано, что учебный центр работает с марта.

"Согласно ресурсу mk.ru, росгвардия в сотрудничестве с учебным центром "Пустельга" запустила курсы для пилотов FPV-дронов, которые, скорее всего, потом поедут на войну в Украину", - отмечают расследователи.

В Molfar добавляют, что нашли также учебные центры, которые могли сотрудничать с ЧВК "Вагнер" и даже импортировать для них дроны DJI. Среди них: школа пилотов дронов "ШУББА-Октагон" и ООО "Позитрон".

Экономическая правда.