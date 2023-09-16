Утечки чувствительной информации за время большой войны не было - Федоров

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что за период большой войны утечки сенситивной для украинцев информации не произошло.

Об этом он рассказал во время форума для медийщиков "Редколлегия. Саммит", передает Укринформ.

"Постоянно отражают кибератаки. Не было ни одной утечки сенситивной информации за полтора года большой войны. Я думаю, что мы правильно сделали "домашнюю работу" перед тем, как запускать "Дію" вообще", - сказал Федоров.

Он подчеркнул, что при создании приложения специально использовали такую архитектуру, чтобы не хранить персональные данные граждан. Также были разработаны правила, как должен функционировать реестр, чтобы там делегировалось каждое действие.

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По его словам, Минцифры до начала активной фазы войны сформировало команду, которая постоянно "атакует" государственные ресурсы. Это дает возможность искать уязвимые места и нарабатывать механизмы противодействия, такие как возможность взять данные в облаке и продолжить работать в случае, когда будет уничтожена определенная инфраструктура.

"Например, в первый день ракета попала возле центра бэкапов, и он был уничтожен. Но работа продолжалась", - рассказал министр.

Федоров добавил, что украинские специалисты также постоянно атакуют ресурсы врага. "Много информации получаем из реестров РФ. Мы просто публично об этом часто не пишем", - рассказал он.

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Экономическая правда.