Первые два судна согласились воспользоваться временным коридором в порт Черноморск - Кубраков

Первые два балкера подтвердили готовность воспользовались временным коридором по направлению к порту Черноморск под загрузку почти 20 тыс тонн пшеницы.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"После использования временного коридора для выхода заблокированных из-за российской агрессии судов из портов Одессы, Черноморска и Южного балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тыс тонн пшеницы для стран Африки и Азии", - написал Кубраков.

Отмечается, что суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

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За последний месяц временным коридором воспользовалось 5 судов: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкеры PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY и PUMA.

Напомним:

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Из порта Одессы утром 15 сентября вышел балкер PUMA (Каймановы острова), загруженный металлом и рапсом - это еще одно заблокированное из-за войны судно, которое вышло из порта и следует установленным временным коридором движения.

Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы" 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.

Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения по временным маршрутам из/в порты Одессы.

Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции.

Впоследствии из украинских портов в рамках временного коридора вышли еще 3 судна.

Экономическая правда