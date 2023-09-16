Местные бюджеты не пострадают от повышения финансирования армии через НДФЛ - Минфин

В Министерстве финансов уверяют, что повышение финансирования армии через военный НДФЛ не создает никаких рисков для местных бюджетов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Согласно проекту бюджета на 2024 год, который приняло правительство, финансирование сектора обороны и безопасности составляет 1 692,6 млрд грн, из которых 1 542,8 млрд грн средств общего фонда, а 119,8 млрд грн специального фонда. В том числе за счет зачисления военного НДФЛ в специальный фонд государственного бюджета 93,7 млрд грн и 30 млрд грн государственные гарантии.

Кроме того, в бюджете предусмотрено увеличение финансирования на развитие оборонно-промышленного комплекса в 7 раз до 55,8 млрд грн, а также закупку дронов - 48,1 млрд грн.

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"Опасения, что такое решение приведет к нехватке средств в местных бюджетах для финансирования всех важных потребностей не имеют под собой никаких оснований, ведь оно будет иметь не только ряд положительных последствий для финансирования обороны государства, но и подкреплено компенсаторами для выравнивания бюджетных диспропорций на уровне общин", - говорится в сообщении.

В минфине убеждают, что местные бюджеты ни в коем случае не останутся недофинансированы. В зависимости от потребностей средства будут распределяться из Государственного бюджета.

"Ресурс местных бюджетов на 2024 год будет формироваться за счет поступления НДФЛ (ориентировочно 237 млрд грн), базовой дотации (21,1 млрд грн) и дополнительной дотации (33,4 млрд грн). Суммарно это составляет более 290 млрд грн. И этот ресурс больше на 75 млрд грн от ресурса 2021 года, когда военный НДФЛ в структуре местных бюджетов был чуть более 6%", - объясняют в министерстве.

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Отмечается, что дополнительная дотация даст возможность оказать поддержку общинам, в которых уменьшается поступления в бюджеты. Преимущественно это может касаться временно оккупированных общин или общин, на территории которых ведутся/велись боевые действия.

На сегодня между местными бюджетами распределено 14,7 млрд грн, из них для временно оккупированных и на которых ведутся/велись боевые действия 9,8 млрд грн.

"Даже несмотря на существенные остатки на счетах местных органов власти (по состоянию на 1 сентября 2023 года - 201,8 млрд грн) в августе 2023 года Минфин перечислил межбюджетные трансферты местным бюджетам в объеме 16,6 млрд грн, что составляет 88,8 % от предусмотренных росписью ассигнований", - добавляют в министерстве.

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Экономическая правда.