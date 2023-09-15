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"Укрзализныця" запустила онлайн-продажу билетов на сообщение Мукачево - Кошице

Пятница, 15 сентября 2023, 19:30 - Игорь Пилипив

"Укрзализныця" запустила продажу электронных билетов на поезда сообщения Мукачево - Кошице.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

"Теперь для путешествия поездами Мукачево - Кошице не нужно обращаться в международные кассы. Достаточно лишь открыть мобильное приложение Укрзализныци или сайт booking.uz.gov.ua", - говорится в сообщении.

При покупке электронных билетов, их стоимость не претерпит изменений, все те же 412 грн за место во 2 классе. 

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Отмечается, что с платформы "Западная" станции Мукачево ежедневно отправляются 2 поезда в направлении Словакии:

  • №961 Мукачево - Кошице. Отправление из Мукачево в 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибытие на ст. Кошице в 18:17;
  • №963 Мукачево - Кошице. Отправление из Мукачево в 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибытие на ст. Кошице в 21:33.

Кроме того, а станции Кошице можно осуществить следующие пересадки в Братиславу и Прагу. 

В УЗ сообщают, что в обратном направлении: 

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  • Поезд №960 Кошице - Мукачево отправляется ежедневно со ст. Кошице в 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибытие в Мукачево в 14:00.
  • Поезд №962 Кошице - Мукачево отправляется ежедневно со ст. Кошице в 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибытие в Мукачево в 16:53. 

Добавляется, что посадка на поезда в Кошице на станции Мукачево - с отдельной платформы: при выходе с вокзала налево до 10 минут пешком до платформы "Западная". Станционные работники с радостью подскажут.

Напомним: 

"Укрзализныця" объявила онлайн-аукционы на Prozorro.Продажи по аренде площадей на 21 вокзале.

Укрзализныця Венгрия
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