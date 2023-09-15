Украинцы уже более 400 тысяч раз открыли ФЛП через "Дію"

Фото: Дія

Украинцы более 400 тысяч раз открыли собственное дело через услугу автопатической регистрации ФЛП через портал "Дія" с момента ее введения 1 мая 2021 года.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

"Украинцы более 400 тысяч раз открыли таким образом собственное дело с момента введения этой онлайн-услуги (01.05.2021-13.09.2023). Всего же за этот период ФЛП было открыто 524 004 раза.

То есть, 4 из 5 ФЛП были зарегистрированы именно онлайн в автоматическом режиме через "Дію", - говорится в сообщении.

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При этом больше всего бизнесов открывают в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

"Сейчас процедура происходит в автоматическом режиме без участия госрегистратора. То есть, человек авторизуется и подает заявку об открытии ФЛП через портал Дія.

После этого эта заявка в автоматическом режиме передается в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для проведения госрегистрации ФЛП. Вся проверка данных проходит в реестрах без участия людей", - пояснили в министерстве.

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Там напомнили, что в "Дії" можно автоматически не только открыть, но и закрыть ФЛП. С момента запуска украинцы уже 200 тысяч раз воспользовались услугой.

Экономическая правда