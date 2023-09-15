Шмыгаль прокомментировал суммы, которые удалось привлечь от партнеров на быстрое восстановление

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в текущем году очень незначительные суммы удалось привлечь от партнеров на быстрое восстановление Украины.

Об этом он сообщил на пресс-конференции 15 сентября.

"К сожалению, по состоянию на сегодня очень незначительные суммы в несколько миллиардов долларов удалось привлечь от наших партнеров", - сказал Шмыгаль.

По его словам, профинансировано эквивалент 3,3 млрд долларов.

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"Конечно, потребность больше", - отметил он.

По словам премьера, потребность на быстрое восстановление в следующем году не изменится, и составит от 10 до 15 млрд долларов.

"И принимая во внимание, что мы не покрыли расходы этого года, то фактически, сдвигается эта потребность", - заявил он.

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В то же время переговоры с партнерами по данному вопросу продолжаются.

"Мы ведем переговоры об этом. Есть прогресс", - добавил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что фонд восстановления не закладывался в госбюджет на 2024 год, поскольку ожидается привлечение средств от партнеров.

Кроме того, восстановление должно происходить за счет конфискованных российских активов за рубежом.