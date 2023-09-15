TikTok оштрафовали на 345 миллионов евро за нарушение норм ЕС по обработке данных детей

reuters

Платформу TikTok оштрафовали на 345 млн евро за нарушение законов о конфиденциальности по обработке персональных данных детей в ЕС.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на регулятора ЕС.

Отмечается, что TikTok нарушила ряд законов ЕС о конфиденциальности в период с 31 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года, говорится в заявлении Комиссара по защите данных Ирландии (DPC).

"Это первый случай, когда компания TikTok, принадлежащая китайской ByteDance, получила штраф от DPC, ведущего регулятора в ЕС для многих ведущих мировых технологических фирм из-за расположения их региональных штаб-квартир в Ирландии", - отмечает издание.

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Представитель TikTok заявил, что компания не согласна с решением, особенно с размером штрафа, и что большинство критических замечаний больше не актуальны вследствие мер, принятых компанией до начала проверки DPC в сентябре 2021 года.

DPC заявил, что нарушения TikTok касались того, что в 2020 году учетные записи пользователей в возрасте до 16 лет по умолчанию были установлены как "публичные", и что TikTok не проверял, действительно ли пользователь является отцом или опекуном ребенка, когда связывался через функцию "семейной пары".

В ноябре 2020 года TikTok добавил более жесткий родительский контроль к семейным парам. А в сычны 2021 года изменил настройки по умолчанию для всех зарегистрированных пользователей в возрасте до 16 лет на "частный".

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TikTok заявил, что планирует в дальнейшем обновлять свои функции о конфиденциальности, чтобы сделать разницу между публичными и частными аккаунтами более понятной.

DPC дал TikTok три месяца, чтобы привести все свои процессы в соответствие.

Также открыто второе расследование относительно передачи TikTok персональных данных в Китай и соблюдения им законодательства ЕС о защите данных при перемещении персональных данных в страны за пределами блока. В марте DPC заявил, что готовит предварительный проект решения по этому расследованию.

Экономическая правда