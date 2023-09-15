Кабмин определил, что нельзя пересылать за границу в почтовых отправлениях

Кабинет министров утвердил перечень вложений, которые запрещается пересылать в международных почтовых отправлениях.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Соответствующий перечень утвержден постановлением Кабмина от 8 сентября 2023 г. № 958.

Этим же постановлением определен порядок изъятия вложений, запрещенных к пересылке, и порядок распоряжения ими.

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В частности, в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:

огнестрельное оружие всех видов, основные части оружия, устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и патроны к ним;

холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.д.);

боевые припасы, средства инициирования взрыва, взрывчатые вещества или взрывные устройства, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, если иное не предусмотрено законодательством страны отправления (назначения) и/или актами Всемирного почтового союза;

наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, включенные в перечень, утвержденный постановлением Кабмина от 6 мая 2000 г. № 770, и их аналоги;

радиоактивные вещества;

товары, подпадающие под определение 1-24 групп УКТВЭД (сельскохозяйственные товары), которые перемещаются (пересылаются) в адрес граждан или отправляются гражданами, кроме продуктов питания общим весом не более 10 килограммов в упаковке производителя;

разрешения на право ношения оружия, трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность (кроме пересылки в регистрируемых международных почтовых отправлениях паспортов гражданина Украины для выезда за границу, а также в период военного положения паспортов гражданина Украины, удостоверение личности на возвращение в Украину, национальных удостоверений водителя на право управления транспортными средствами соответствующей категории);

специальные технические средства негласного получения информации, перечень которых определяется постановлением Кабмина от 22 сентября 2016 г. № 669;

радиооборудование и излучающие устройства, запрещенные к ввозу и применению на территории Украины общими пользователями радиочастотного спектра;

биологические агенты (микроорганизмы, вирусы, биологические токсины, частицы или другие инфекционные вещества как природного происхождения, так и генетически модифицированные, которые могут спровоцировать инфекцию, аллергию, токсичность или иным путем создать опасность для людей, животных или растений);

токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;