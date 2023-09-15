Все разделы
Укр / Рус

Кабмин определил, что нельзя пересылать за границу в почтовых отправлениях

Пятница, 15 сентября 2023, 16:16 - Лия Ильченко

Кабинет министров утвердил перечень вложений, которые запрещается пересылать в международных почтовых отправлениях.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Соответствующий перечень утвержден постановлением Кабмина от 8 сентября 2023 г. № 958.

Этим же постановлением определен порядок изъятия вложений, запрещенных к пересылке, и порядок распоряжения ими.

Реклама:

В частности, в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:

  • огнестрельное оружие всех видов, основные части оружия, устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и патроны к ним;
  • холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.д.);
  • боевые припасы, средства инициирования взрыва, взрывчатые вещества или взрывные устройства, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, если иное не предусмотрено законодательством страны отправления (назначения) и/или актами Всемирного почтового союза;
  • наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, включенные в перечень, утвержденный постановлением Кабмина от 6 мая 2000 г. № 770, и их аналоги;
  • радиоактивные вещества;
  • товары, подпадающие под определение 1-24 групп УКТВЭД (сельскохозяйственные товары), которые перемещаются (пересылаются) в адрес граждан или отправляются гражданами, кроме продуктов питания общим весом не более 10 килограммов в упаковке производителя;
  • разрешения на право ношения оружия, трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность (кроме пересылки в регистрируемых международных почтовых отправлениях паспортов гражданина Украины для выезда за границу, а также в период военного положения паспортов гражданина Украины, удостоверение личности на возвращение в Украину, национальных удостоверений водителя на право управления транспортными средствами соответствующей категории);
  • специальные технические средства негласного получения информации, перечень которых определяется постановлением Кабмина от 22 сентября 2016 г. № 669;
  • радиооборудование и излучающие устройства, запрещенные к ввозу и применению на территории Украины общими пользователями радиочастотного спектра;
  • биологические агенты (микроорганизмы, вирусы, биологические токсины, частицы или другие инфекционные вещества как природного происхождения, так и генетически модифицированные, которые могут спровоцировать инфекцию, аллергию, токсичность или иным путем создать опасность для людей, животных или растений);
  • токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
  • другие предметы, ввоз которых запрещен в страны в соответствии с их законодательством и актами Всемирного почтового союза.

Кроме того, постановление Кабмина определяет, в каких случаях оператор почтовой связи должен безотлагательно сообщать Национальной полиции в случае обнаружения в почтовых отправлениях запрещенных предметов и веществ.

Укрпочта Новая почта
Реклама:
Подкаст
Материалы по теме
Предусмотрительная Укрпочта запустила в продажу линейку товаров в честь СБУ "Кто, как не мы, сожжет мосты" 18 июля 2023, 12:40
"Я бы соврала, если бы сказала, что мне вообще не страшно". Рожкова о национализации банка Фридмана, судах с Коломойским и изношенных банкнотах 12 июля 2023, 09:00
За последние 2,5 года "Укрпочта" пыталась получить 3 банка: НБУ выступает против 10 июля 2023, 11:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте