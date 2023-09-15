Кабмин переименовал Нацбюро по расследованию авиационных происшествий

Кабинет Министров на заседании 15 сентября принял решение о переименовании Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Учреждение переименовано в Национальное бюро расследований на транспорте.

"Согласовано предложение Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры о возложении функций государственного специализированного экспертного учреждения по техническому расследованию событий на транспорте на Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами", - написал Мельничук в телеграмм-канале.

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Мининфраструктуры поручено утвердить Положение о Национальном бюро расследований на транспорте.